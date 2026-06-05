به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛حجت‌الاسلام لطفی در خطبه های نماز جمعه روستای مرق در بخش برزک کاشان با اشاره به تقارن عید غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، ایشان را شخصیتی معرفی کرد که اندیشه و حرکت او متأثر از سیره حکومتی امیرالمؤمنین علی (ع) بود.

وی افزود : بنیان‌گذاری نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصول امر به معروف، نهی از منکر و مبارزه با طاغوت صورت گرفته و این مسیر الهی، امروزه نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از جهان متبلور شده است.

امام جمعه برزک در ادامه با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، گفت: این نظام هم در میدان نبرد و هم در شرایط آتش‌بس، در برابر هرگونه تعرض و شرارت، پاسخی مقتدرانه خواهد داشت و نیرو‌های مسلح کشور در روز‌های اخیر نشان داده‌اند که آماده پاسخگویی به دشمنان هستند.

وی همچنین با یادآوری توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان خواست بر موضوعاتی نظیر هم‌افزایی با دولت، گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی، رونق تولید، اشتغال، مهار تورم، مبارزه با فساد و محرومیت‌زدایی تمرکز کنند.