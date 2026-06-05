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مردم انقلابی شاهین شهر با رهبر برومند انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم انقلابی شاهین شهر با حضور در آیین سی و سومین سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، بر استمرار مسیر پر فروغ انقلاب اسلامی تاکید و با رهبر برومند انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای تجدید میثاق کردند.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالله محمدی محقق و استاد حوزه و دانشگاه با تجلیل از مقام امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب حضرت آیتالله خامنهای، پیروزی ملت مسلمان ایران را حاصل تبعیت از ولایت فقیه دانست و اتحاد ملت ایران را زمینه ساز افقی روشن برای رسیدن به آرمانهای والای شهدا دانست.