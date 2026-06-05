به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم انقلابی شاهین شهر با حضور در آیین سی و سومین سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره)، بر استمرار مسیر پر فروغ انقلاب اسلامی تاکید و با رهبر برومند انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید میثاق کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله محمدی محقق و استاد حوزه و دانشگاه با تجلیل از مقام امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیروزی ملت مسلمان ایران را حاصل تبعیت از ولایت فقیه دانست و اتحاد ملت ایران را زمینه ساز افقی روشن برای رسیدن به آرمان‌های والای شهدا دانست.