با حضور گسترده مردم، سفره کرامت علوی در شب عید غدیر در شهر لنده گسترده شد و بیش از هزار نفر از برکت این غذای گرم بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، علاوه بر توزیع غذای گرم، بخشی از نذورات مردمی این شهر نیز در قالب بسته‌های معیشتی میان نیازمندان توزیع شد.

۳۰۰ وعده غذای گرم در قالب طرح اطعام غدیر نیز در مصلی بخش پاتاوه بین مردم توزیع شد.



همچنین به همین مناسبت، به همت گروه جهادی شهید یدالله حسینی و همکاری شهرداری بوستان ۴۰۰ وعده غذای نذری طبخ و بین نیازمندان توزیع شد.