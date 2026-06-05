بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عبدالرحمن مرادزاده در جمع نمازگزاران جمعه بوشهر با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد و تبریک عید سعید غدیر خم، گفت: هفته محیط زیست از ۱۶ تا ۲۲ خرداد با شعار «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی است» فرصتی برای بازاندیشی در رابطه انسان با طبیعت و یادآوری این حقیقت است که ما امانتدار نسلهای آینده هستیم.
وی با اشاره به ویژگیهای خاص استان بوشهر بیان کرد: این استان با برخورداری از بلندترین نوار ساحلی کشور و همجواری با خلیج فارس، از حساسترین مناطق ساحلی و دریایی ایران است و پیوند میان محیط زیست و امنیت در این استان ملموستر از هر نقطه دیگری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اظهار کرد: دریا تنها یک منظره زیبا نیست؛ نان و روزی بسیاری از خانوادهها، محل کسب و کار صیادان و بخشی از سفره غذایی مردم استان به آن وابسته است. هر قطعه پلاستیکی که در ساحل رها شود یا هر زبالهای که به دریا ریخته شود، از بین نمیرود بلکه به شکلی دیگر به زندگی خود ما بازمیگردد.
مرادزاده از مردم و مسئولان خواست با تغییر رفتارهای ساده، اما اثرگذار در حفظ محیط زیست مشارکت کنند و گفت: استفاده از لیوانهای شخصی به جای لیوانهای پلاستیکی یکبار مصرف، پرهیز از ظروف یکبار مصرف در منازل و مراسم و مدیریت مصرف آب، انرژی و سوخت از جمله اقداماتی است که میتواند تأثیر مستقیم بر بهبود وضعیت محیط زیست داشته باشد.
وی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و تنها بر عهده یک اداره یا دستگاه خاص نیست؛ همه ما به عنوان امانتدار نعمتهای الهی مسئول هستیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته گفت: پایش مستمر واحدهای خدماتی، تولیدی و صنعتی از جمله برنامههای جاری این اداره کل است.
وی ادامه داد: در حوزه احیای زیستگاههای دریایی، سال گذشته بیش از یکهزار قطعه مرجان در بسترهای مرجانی اطراف جزایر خارگ و خارگو کاشته شده است.
مرادزاده همچنین به اقدامات حوزه حیات وحش اشاره کرد و افزود: سرشماری منظم تنوع زیستی استان، پایش پرندگان مهاجر و رصد مناطق حفاظتشده و تالابها از جمله برنامههای اجرا شده در این حوزه بوده است.
وی یکی از افتخارات استان را ساخت نخستین شناور پایشی محیط زیستی با عنوان «محیطبان دریا» دانست و گفت: این شناور با هدف تقویت نظارت و پایش دریایی طراحی شده و با فراهم شدن شرایط، از آن رونمایی خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به اقدامات حقوقى انجام شده در حوزه مقابله با تخلفات زیستمحیطی بیان کرد: در سال گذشته یک گروه قاچاقچیان و شکارچیان غیرمجاز شناسایی و محمولهای از پرندگان نادر کشف شد.
وی افزود: همچنین ۸ حکم سبز توسط دستگاه قضایی صادر شد که با هدف جایگزینی مجازاتهای حبس با اقدامات جبرانی زیستمحیطی، نقش مهمی در فرهنگسازی و اصلاح رفتارها دارد.
مرادزاده با تأکید بر نقش مشارکتهای مردمی، یادآور شد: با همکاری سازمانهای مردمنهاد و مشارکت مردم، سال گذشته ۲۵ هزار نهال حرا در خورها و تالابهای استان کاشته شد.
وی ادامه داد: همچنین در قالب طرح آموزشی «محیطیار»، بیش از ۸ هزار دانشآموز تحت پوشش برنامههای آموزشی زیستمحیطی قرار گرفتند و کارگاههای توانمندسازی تشکلهای مردمی نیز در شهرستانهای مختلف استان برگزار شد.