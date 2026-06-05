رئیس دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اهمیت جایگاه ولایت و مفهوم «اکمال دین» در واقعه غدیر، بر ضرورت برگزاری باشکوه این عید بزرگ در کنار پاسداشت یاد و خاطره رهبر شهید، فرماندهان شهید و شهدای علم و اقتدار کشور تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم جشن غدیر و پاسداشت شهدای علم و اقتدار، روز جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشکدگان فنی و مهندسی شهید عباسپور با حضور دکتر آقامیری، رئیس دانشگاه، معاونان، کارکنان و خانواده بزرگ دانشگاهیان شهید بهشتی برگزار شد و جلوه‌ای از پیوند نشاط اجتماعی با معنویت ولایی را به نمایش گذاشت.

دکتر آقامیری در سخنانی با تبیین این نکته که عید غدیر، نقطه کمال و تکمیل‌کننده دین الهی است، خاطرنشان کرد که ایمان در سایه ولایت به کمال می‌رسد و این پیوند مقدس، تنها راه رسیدن به سعادت است.

وی افزود: دشمن طی دو سال اخیر تلاش کرده است عید غدیر را تحت‌الشعاع قرار دهد و حتی سال گذشته نیز در آستانه این عید بزرگ، جمعی از دانشمندان کشور را به شهادت رساند.

وی با اشاره به شهادت جانسوز رهبر انقلاب اسلامی گفت: امروز در سوگ شهیدی نشسته‌ایم که می‌توان او را از بزرگ‌ترین شهدای قرن اخیر دانست؛ شهیدی که عظمت شهادتش یادآور حماسه و ایثار شهدای کربلاست.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: در حالی که هنوز پیکر قائد عزیزمان به خاک سپرده نشده است، بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری، تصمیم گرفتیم عید غدیر را با تمام شکوه برگزار کنیم تا پیام ایستادگی، امید و مقاومت ملت ایران را به دشمنان منتقل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از زوج‌های جوانی که در این روز مبارک پیمان زناشویی بستند، قدردانی کرد و ضمن تبریک این پیوند‌های آسمانی، برای آنان آرزوی سعادت، عاقبت‌به‌خیری و زندگی سرشار از برکت داشت.

گفتنی است، این مراسم با اجرای برنامه‌های فرهنگی، معنوی و تفریحی متنوع همراه بود و فضایی صمیمی و خاطره‌انگیز برای دانشگاهیان رقم زد؛ فضایی که بار دیگر نقش دانشگاه شهید بهشتی را به عنوان کانون پیوند «علم، ایمان و نشاط» به نمایش گذاشت.