امام جمعه گورابزرمیخ گفت: حضور مردم با بصیرت و آگاه ایران اسلامی در میدان خیابان و انسجام آن‌ها در وفاداری به نظام، ابرقدرت جهان را به زانو در آورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه گورابزرمیخ در نماز جمعه این هفته بخش گوراب زرمیخ، با بیان اینکه ۱۵ خرداد نقطه آغاز انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بود، گفت: مهم‌ترین پیام ۱۵ خرداد وحدت و حضور مردم در میدان است، زیرا هر زمانی که مردم با وحدت و انسجام در کنار هم بودند توانستند در سرنوشت کشور تأثیر گذار باشند وبر دشمنان فائق آیند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خانجانی با بیان اینکه مردم مسلمان ایران در ۴۷ سال انقلاب اسلامی، با تمام تهدید ها، تحریم ها، جنگ‌های تحمیلی، ترور و فشار، پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه ایستادند، افزود: امروز نیز ملت بزرگوار ایران با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و با حضور در میدان، پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و کیان کشور تا پای جان ایستاده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی امروز یک کشور قدرتمند است و حضور پرشور مردم با بصیرت و آگاه ایران در میادین و تجمعات شبانه ابر قدرت جهان را به زانو درآورده، گفت: همچنان که نیرو‌های مسلح مقتدر ایران سیلی محکمی به دشمنان زده‌اند باز هم دست به ماشه آماده‌اند تا هرگونه اقدام خصمانه را قاطع، قوی‌تر و سریع‌تر پاسخ دهند.

امام جمعه گوراب زرمیخ اضافه کرد: دشمن آمریکایی صهیونیستی در شرایطی قرار گرفته است که در برابر نیرو‌های مسلح و امت با بصیرت ایران همیشه در صحنه، چاره جز تسلیم و پذیرش شروط ایران ندارد.