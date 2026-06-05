نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، قیام ۱۵ خرداد را سرآغاز نهضت اسلامی امام خمینی (ره) و زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلی الغدیر خرم‌آباد با اشاره به زمینه‌های شکل‌گیری قیام ۱۵ خرداد گفت: تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، برگزاری انتخابات موسوم به انقلاب سفید، حمله به مدرسه فیضیه و دستگیری امام خمینی (ره) از عوامل اصلی شکل‌گیری این نهضت مردمی بود.

وی افزود: اعتراض گسترده مردم در شهر‌های مختلف کشور به ویژه ورامین در واکنش به دستگیری امام خمینی (ره)، به شهادت جمعی از مردم انجامید و نام ۱۵ خرداد را در تاریخ مبارزات ملت ایران ماندگار کرد.

خطیب جمعه خرم‌آباد با بیان اینکه امام خمینی (ره)، ۱۵ خرداد را عزای عمومی اعلام کردند، گفت: از مهم‌ترین آثار این نهضت، پیوند عمیق‌تر دانشگاهیان و نخبگان با مذهب، نفی تفکر جدایی دین از سیاست و شکل‌گیری مبارزه‌ای مبتنی بر آموزه‌های دینی و جهاد اسلامی بود که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجامید.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی همچنین با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز گفت: ایران اسلامی پرچمدار حق‌گویی و دفاع از مظلومان است و هزینه‌هایی که ملت ایران در این مسیر پرداخت می‌کند، در راستای پاسداری از حقیقت و ارزش‌های الهی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به معیشت مردم تأکید کرد و افزود: تلاش‌های مسئولان زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که آثار آن در سفره خانوار‌ها نمایان شود و مشکلات ناشی از گرانی و نابسامانی بازار کاهش یابد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به مکتب امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی تصریح کرد: مکتب امام راحل (ره) و شهدای والامقام، ادامه‌دهنده یک مسیر واحد و برگرفته از آموزه‌های ناب اسلام است که همچنان الهام‌بخش ملت‌های آزادی‌خواه جهان به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی با اشاره به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه و مردم ایران گفت: نسل جوان امروز اگرچه برخی جنایت‌های گذشته را ندیده است، اما جنایت‌های اخیر علیه مردم بی‌دفاع و کودکان را به چشم خود مشاهده کرده و هرگز آنها را فراموش نخواهد کرد.

وی در پایان با تأکید بر حمایت ملت ایران از رهبر معظم انقلاب و نیرو‌های مسلح اظهار کرد: مردم ایران با ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان، همچنان پای آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهند ماند و از اقتدار و امنیت کشور دفاع می‌کنند.

ولادت امام موسی کاظم علیه السلام و روز مباهله از دیگر مباحثی بود که امام جمعه خرم آباد به آنها پرداخت.