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معاون درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از افتتاح مجهزترین بیمارستان سوختگی کشور در آینده نزدیک در غرب تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میزان بروز سوختگی در کشور ما هشت برابر میزان متوسط جهانی است. بر اساس آمار اعلام شده سالانه بر اثر بروز سوختگی حدود ۳۰ هزار نفر بستری و ۹۰۰ تا ۳ هزار نفر فوت میکنند.
حدود نیمی از بیماران مرخصشده، دچار عوارض میشوند که نشاندهنده بار سنگین جسمی، روانی و اجتماعی این بیماری است. متاسفانه در سالهای اخیر، پیشرفت قابل توجهی در پیشگیری از سوختگی یا کاهش عوارض آن مشاهده نشده است.
بر اساس استانداردهای جهانی، ۱۴۰۰ تخت سوختگی در کشور نیاز است، در حالی که در حال حاضر ۴۰۰ تخت وجود دارد. البته به گفته رئیس جمعیت پیشگیری از سوختگی حتی یک تخت استاندارد برای سوختگی در کشور نداریم.
در حدود ۳۰۰ هزار نفر در سال به مراکز سوختگی کشور مراجعه میکنند که تقریباً ۳۰ هزار نفرشان بستری میشوند و حدود ۹۰۰ تا ۳ هزار نفر متاسفانه فوت میکنند.
مهمترین بیمارستان سوختگی کشور بیمارستان شهید مطهری در تهران است که بیش از ۶۰ سال قدمت دارد و وضعیت ساختمانی و ایمنی آن مناسب نیست و در جنگ تحمیلی اخیر نیز مورد حمله قرار گرفت و آسیب دید اما بار اصلی بیماران سوختگی را بر دوش دارد.
یاسر فروغی قمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: بیمارستان سوختگی بابالحوائج یک بیمارستان سوختگی مدرن با استانداردهای روز دنیا و دارای تجهیزات بهروز و اتاقهای مطابق با استانداردهای سختگیرانه بیماران سوختگی است.
وی ادامه داد: این بیمارستان حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ تخت دارد و در مجاورت بیمارستانهای آفتاب و نیکان در غرب تهران بهعنوان یک بیمارستان ارجاعی برای بیماران سوختگی در نظر گرفته شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر اهمیت راهاندازی بیمارستان سوختگی، ابراز کرد: راهاندازی بیمارستان سوختگی از نظر اقتصادی به ضرر است، زیرا بیماران سوختگی معمولاً از اقشار کمدرآمد هستند؛ اما با وجود زیان اقتصادی، راهاندازی این بیمارستان یک اولویت حاکمیتی است و نشاندهنده تعهد به ارائه خدمات درمانی باکیفیت است.
قمی متذکر شد: طرح ساخت بیمارستان سوختگی از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود و در یک سال و نیم گذشته پیشرفت قابلتوجهی داشته است و بیمارستان در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت داشته و بهزودی آماده بهرهبرداری خواهد بود.