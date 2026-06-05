صداوسیما بابت بروز خطای سهوی در تصویرگذاری پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب در دو بخش خبری و حذف دو جمله از متن آن توضیحی ارائه و بابت آن عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، بدین‌وسیله به اطلاع مخاطبان محترم می‌رساند که در تصویرگذاری پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به‌مناسبت عید غدیر خم و سی و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) که در بخش‌های خبری ۲۰:۳۰ و ۲۱ پنج‌شنبه پخش شد، متأسفانه در هنگام اصلاح تصویر دو جمله از متن پیام به‌صورت سهوی حذف شده بود که پس از اصلاح این اشتباه، امروز جمعه محتوای کامل این پیام در بخش خبری ۱۴ پخش و در فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما هم بارگذاری شد.

یادآور می‌شود پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب روز گذشته به‌صورت زنده از حرم مطهر امام خمینی در رسانه ملی پخش شد و همچنین این پیام هم به‌صورت کامل از بخش خبری ۱۴ دیروز پخش شده بود، لذا از مخاطبان گرامی بابت این اشتباه سهوی عذرخواهی می‌شود.