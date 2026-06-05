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حضرت آیتالله نوری همدانی، حضرت آیت الله سبحانی و بیت آیت الله العظمی گلپایگانی در پیامهایی جداگانه، رحلت آیت الله العظمی فیاض از مراجع برجسته حوزه علمیه نجف اشرف را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیتالله نوری همدانی در پیامی ارتحال حضرت آیتالله العظمی فیاض را تسلیت گفتند. متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیتالله فیاض «رضوان الله علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.
بی شک رحلت این شخصیت برجسته حوزه علمیه که عمر بابرکت خود را در راه ترویج فرهنگ اهلبیت «علیهم السلام» سپری نمود و با تربیت شاگردان و تألیفات ارزشمند به عالم اسلام خدمت نمود، خسارتی عظیم محسوب میشود.
اینجانب درگذشت این مرجع عالیقدر را به همه شیعیان و حوزههای علمیه خصوصاً حوزه عظیم نجف و بیت مکرمشان تسلیت عرض نموده و علوّ مقام برای آن فقید سعید مسئلت مینمایم.
۱۵ خرداد ۱۴۰۵
حسین نوری همدانی
*حضرت آیت الله سبحانی درپیامی ارتحال حضرت آیت الله فیاض را تسلیت گفتند. متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ﴾
با نهایت تأثر خبر درگذشت یکی از بزرگان حوزه علمیه نجف اشرف، حضرت آیتالله شیخ اسحاق فیاض قدّس سرّه الشریف، را دریافت کردیم.
گرچه آن عالم ربانی امروز در میان ما حضور جسمانی ندارد، اما اندیشه، آثار علمی و میراث ماندگار ایشان همچنان زنده و الهامبخش خواهد بود. آن فقید سعید عمر پربرکت خویش را در راه تدریس، تحقیق و تألیف سپری کرد و با تربیت نسلهای فراوانی از دانشپژوهان و برجای گذاشتن گنجینهای ارزشمند از معارف اسلامی، خدمت بزرگی به حوزههای علمیه و جهان اسلام نمود؛ میراثی که آیندگان در گذر زمان از آن بهرهمند خواهند شد.
اینجانب این مصیبت مؤلمه را به پیشگاه مقدس حضرت ولیّ عصر ارواحنا فداه، زعمای حوزه علمیه نجف اشرف، مراجع عظام تقلید، شاگردان، ارادتمندان و بهویژه خاندان مکرم آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی را مسئلت دارم.
«عاش سعیداً و مات سعیداً»
قم مقدسه
حوزه علمیه قم
جعفر سبحانی
۱۹ ذیالحجه ۱۴۴۷ هـ. ق
*بیت آیتالله العظمی گلپایگانی با صدور پیامی، ارتحال آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض را به حضرت ولیعصر (عج)، مراجع تقلید، حوزههای علمیه، شاگردان و مقلدان آن مرجع فقید تسلیت گفت و از ایشان به عنوان «عالمی ربانی، از شاگردان برجسته آیتالله العظمی خوئی و از ارکان علمی حوزه نجف اشرف یاد کرد که عمر پربرکت خود را در راه تدریس فقه و اصول، تربیت شاگردان و ترویج معارف اهلبیت (ع) سپری کرد». متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله وانا الیه راجعون
إذا مات العالم ثلم فی الإسلام ثلمة لا یسدها شیء إلى یوم القیامة
ضایعه رحلت مرجع عالیقدر، حضرت آیتالله العظمی آقای حاج شیخ محمد اسحاق فیاض (قدس سره) را به ساحت مقدس حضرت ولیعصر (عج)، حوزههای علمیه، بالاخص حوزه علمیه مبارکه نجف اشرف، مراجع عظام تقلید، شاگردان، مقلدان و بیت مکرم آن فقید سعید بویژه آیت الله زاده معظم حضرت حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمود فیاض دامت توفیقاته تسلیت و تعزیت عرض مینماییم.
آن عالم ربانی که ازشاگردان مبرز مرجع بزرگ جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید ابوالقاسم خوئی رضوان الله تعالی علیه بودند، عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهلبیت (علیهمالسلام)، تدریس فقه و اصول، و تربیت شاگردان فاضل در حوزه علمیه نجف اشرف سپری نمودند و آثار علمی ارزشمندی در فقه و اصول از خود به یادگار گذاشتند.
رحلت ایشان بیتردید فقدانی بزرگ برای جهان اسلام و حوزههای علمیه است.
از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات، رحمت واسعه الهی و همجواری با اهل بیت عصمت و طهارت مسئلت مینماییم، و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.
بیت آیت الله العظمی گلپایگانی
سید جواد و سید محمدباقر گلپایگانی
۱۸ ذالحجة الحرام ۱۴۴۷،
۱۴ خرداد ۱۴۰۵