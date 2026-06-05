در سفر به خمین؛
نیاز ۱۶ مدرسه کشور به بازسازی کامل
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از نیاز ۱۶ مدرسه به بازسازی کامل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در آیین خشتگذاری مدرسه ۸ کلاسه شجره طیبه رضویه (شاهد امام رضا) در خمین با اشاره به گستره خسارات وارد شده به فضاهای آموزشی در حملات اخیر آمریکایی–صهیونیستی، گفت: هزار و ۲۸۸ مدرسه در سراسر کشور تحتتأثیر این حملات آسیب دیدهاند که از این تعداد، ۱۶ مدرسه از جمله مدرسه شاهد امام رضا (ع) خمین دچار اصابت مستقیم شده و نیازمند تخریب، بازسازی و مقاومسازی کامل هستند.
حمیدرضا خانمحمدی افزود: دشمن مراکز علمی و آموزشی را هدف گرفت تا چرخه آموزش کشور دچار اختلال شود.
خانمحمدی گفت: مردم و خیرین با حضور گسترده و بیوقفه، اجازه ندادند حتی یک روز آموزش تعطیل شود. از خیر خوزستانی که سامانه سرمایشی دو مدرسه میناب را تأمین کرد تا کارگر معدنی که یک ماه حقوق اندکش را اهدا کرد؛ همه پای کار آمدند.
او با اشاره به مشارکت گسترده نهادهای مردمی و مذهبی گفت: آستان قدس رضوی ساخت ۸ مدرسه در ۸ نقطه کشور را به نام شجره طیبه رضوی تقبل کرده است.
خانمحمدی ابراز داشت: رئیس جامعه خیرین مدرسهساز اعلام کرده است که ۱۶۸ فضای آموزشی در کشور به نام شهدای میناب نامگذاری یا احداث خواهد شد و این اقدام نماد عزم ملی برای حفظ اتحاد و پیشرفت کشور است.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رشادتها و ایثارگریهای دانشآموزان و معلمان شهید مدرسه میناب گفت: در فضایی کمتر از هزار متر، ما شهید دانشآموز، جانباز، مفقودالاثر و ۲۶ معلم شهید داریم و این بزرگترین افتخار ماست و روایت این فداکاریها باید زنده بماند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با قدردانی از اصحاب رسانه، خیرین، گروههای جهادی و مردم سراسر کشور افزود: با برنامهریزی دقیق، تلاش میکنیم مدارس آسیبدیده را طبق زمانبندی تحویل شود.
خانمحمدی گفت: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از سال گذشته با ظرفیت حدود هفت هزار و ۸۰۰ پروژه آغاز شده است که ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه مهرماه پارسال تحویل شد و بنا داریم در صورتی که شرایط خاصی در کشور به وجود نیاید عمده این پروژهها را تا مهرماه امسال تحویل دهیم.
او مجموع پیشرفت فرآیندی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور را حدود ۶۶ درصد بیان کرد و گفت: بخشی از منابع ما صرف مدارس آسیب دیده میشود چراکه این ۱۶ مدرسه تخریب شده در اولویت هستند.
استاندار مرکزی هم در این آیین گفت: بخش قابل توجهی از شهدای شهرستان خمین را مردم عادی، خانوادهها، زنان و کودکان تشکیل میدهند که این موضوع نشاندهنده عمق همراهی مردم با جبهه دفاع از کشور است.
مهدی زندیهوکیلی با اشاره به روند بازسازی مناطق آسیبدیده افزود: علاوه بر رسیدگی به منازل و واحدهای خدماتی خسارتدیده، بازسازی فضاهای آموزشی نیز با جدیت دنبال میشود و امروز نیز آیین خشتگذاری و آغاز نوسازی کامل یکی از مدارس آسیبدیده برگزار شد.
زندیهوکیلی ابراز داشت: پیام مردم ایران روشن است؛ هرجا که دشمن برای آسیب زدن به آینده کشور هدفگیری کند، آن نقطه را قویتر، مستحکمتر و بهتر از گذشته خواهیم ساخت. بازسازی مدارس آسیبدیده در واقع برافراشتن پرچم امید و مقاومت در برابر دشمن است.
استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی همزمان با سیوهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با حضور در منزل شهیدان «علی اصغر جابری»، «محمدصادق حسینی» و «قربانعلی عباسی» از خانواده این شهیدان جنگ تحمیلی رمضان تجلیل کردند.