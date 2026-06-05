امام جمعه لاهیجان گفت: دشمنان تلاش کردند با اعمال فشار و محاصره دریایی، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امام جمعه لاهیجان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مسجد جامع این شهرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، به شخصیت برجسته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: رمز موفقیت و اثرگذاری امام خمینی (ره) در حرکت بر مدار قرآن کریم، اخلاص الهی، باور به تغییر جامعه و تکیه بر وحدت اسلامی بود و همین ویژگی موجب شد تا تأثیری ماندگار در تاریخ ایران و جهان اسلام بر جای بگذارد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدجواد سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت قیام تاریخی ۱۵ خرداد، افزود: این قیام نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود و خون شهدای آن زمینه‌ساز تداوم نهضت اسلامی و پیروزی انقلاب شد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و رویارویی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، تنگه هرمز را یک ظرفیت راهبردی و عامل بازدارنده در برابر فشار‌های دشمنان دانست و گفت: دشمنان در تلاش بودند با اعمال فشار و محاصره دریایی، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند.

امام جمعه لاهیجان با تأکید بر اینکه تنگه هرمز باید بر اساس قوانین و پروتکل‌های جمهوری اسلامی مدیریت شود، اضافه کرد: این گذرگاه راهبردی به یک اهرم قدرت برای ایران تبدیل شده و هرگونه اقدام خصمانه با پاسخ قاطع و بازدارنده مواجه خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی همچنین با اشاره به تحولات لبنان، حمایت جمهوری اسلامی از جبهه مقاومت را راهبردی و مستمر توصیف کرد و افزود: هدف دشمن تضعیف محور مقاومت و ایجاد شکاف میان نیرو‌های مقاومت در منطقه است، اما این سیاست‌ها تاکنون با شکست مواجه شده و جریان مقاومت همچنان مقتدرانه به مسیر خود ادامه می‌دهد.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها، ضمن قدردانی از حمایت‌ها و اقدامات دولت در پرداخت بخشی از مطالبات چایکاران، بر لزوم توجه بیشتر و پیگیری جدی‌تر برای رفع کامل دغدغه‌های این کشاورزان تأکید کرد.