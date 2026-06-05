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رئیس حوزه هنری استان با اهدای هدیهای از اهتمام و حمایتهای رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در پشتیبانی از هنرمندان بهویژه در ایام جنگ قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هادی سعیدیفرد رئیس حوزه هنری استان با اهدای هدیهای ارزشمند، از اهتمام و حمایتهای رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی در پشتیبانی از هنرمندان بهویژه در ایام حساس «جنگ تحمیلی سوم»، قدردانی کرد.
این هدیه توسط احمدرضا رحیمی هنرمند برجسته اصفهانی تهیه شده است که از سال ۱۳۷۱ در ارومیه ساکن و فعالیتهای هنری خود را در این شهر ادامه داده است.
از جمله آثار شاخص این هنرمند میتوان به اثر «حضرت زینب (س) در بارگاه یزید» اشاره کرد که در موزه امام علی (ع) تهران نگهداری میشود و همچنین اثر «عاشورا»ی وی در موزه صنایع دستی تهران به نمایش درآمده است.
احمدرضا رحیمی در کارنامه هنری خود برگزاری ۱۰ نمایشگاه انفرادی و حضور در بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی در شهرهای مختلف کشور را ثبت کرده و بهعنوان یکی از هنرمندان فعال در عرصه هنرهای تجسمی شناخته میشود.
این نشست صمیمی در راستای تقویت تعامل میان مسئولان و جامعه هنری آذربایجانغربی و حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری صورت گرفته است.