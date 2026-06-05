امام جمعه خرمشهر با اشاره به توسعه درگیری‌های دریایی در تنگه هرمز گفت: عملاً آتش بس وجود ندارد و جنگ از سر گرفته شده، هرچند فعلاً در سطح محدود نگه داشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، حجت الاسلام والمسلمین عادل پور امام جمعه خرمشهر در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت ۳۷ سالگرد رحلت امام خمینی (ره)، به تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و گفت: رهبر معظم انقلاب در این پیام، تمرکز دشمن را بر دو نقطه تابآوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان اعلام کرده و ابزار اصلی دشمن را کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف دانستند.

امام جمعه خرمشهر با اشاره به دو رخداد مهم هفته گذشته، گفت: رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا تصمیم به بمباران ضاحیه بیروت گرفت که با تهدید جمهوری اسلامی بلافاصله عقب نشینی کرد و درگیری‌های ایران و آمریکا در تنگه هرمز توسعه یافته و روند تنش کاملاً فعال است.

او افزود: آمریکا نگران است که روز به روز شمار بیشتری از شناور‌ها با پذیرش ترتیبات ایران و پرداخت حق خدمات از مسیر تعیین شده عبور کنند و در صورت تداوم تجاوزات، ایران دامنه اهداف خود را توسعه خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین عادل پور با اشاره به معنای صحیح مذاکره، به نقل از محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما امتیازات را نه با گفت‌و‌گو، بلکه با موشک‌ها میگیریم و در مذاکره فقط آنها را تفهیم میکنیم.

او در بخش دیگری از خطبه‌ها با انتقاد از عدم بازدارندگی جریمه‌های مالی برای گرانفروشان، خواستار برخورد با اخلالگران اقتصادی مطابق قوانین جنگ شد و از آنها به عنوان تروریست‌های معیشت مردم یاد کرد.