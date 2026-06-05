احیای موفق جوان ۳۵ ساله تبریزی
کارشناسان اورژانس پایگاه ۲۰۴ تبریز موفق شدند جان یک مرد حدوداً ۳۵ ساله را که بر اثر مسمومیت دارویی دچار ایست تنفسی شده بود نجات دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
روابط عمومی اورژانس آذربایجان شرقی اعلام کرد: مرد جوان علاوه بر ایست تنفسی در پی افتادن در سطح همتراز دچار ضربه به سر شده بود. کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل با انجام اقدامات پیشرفته احیای قلبی ـریوی، لولهگذاری داخل نای و ارائه حمایتهای ویژه فوریتهای پزشکی موفق به بازگرداندن علایم حیاتی وی شدند.
این بیمار پس از تثبیت وضعیت عمومی برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.
کارشناسان پایگاه ۲۰۴ تبریز با تبحر و تخصص حرفهای خود یکی دیگر از اقدامات موفق و نجاتبخش اورژانس را رقم زدند.