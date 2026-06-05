امام جمعه بندرعباس گفت: رزمندگان نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران حافظ سه جبهه؛ تنگه هرمز، لبنان و محاصره دریایی هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت الله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: اکنون اقتدار نیرو‌های نظامی ما در تنگه هرمز ستودنی است و دشمنان می‌دانند که اگر تعرضی در این جبهه‌ها داشته باشند چندین برابر آن پاسخ دریافت می‌کنند.

وی گفت: نیرو‌های جبهه‌ی مقاومت در یمن، عراق، لبنان و فلسطین هر کدام عهده دار یک ماموریت هستند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به روند مذاکرات افزود: مذاکره در موضع قدرت باید باشد و مردان دیپلماسی بدانند که وعده‌های تخلف ناپذیر خداوند متعال، پشتوانه مردی و رهبری سه رکن پشتیبان آنهاست.

آیت الله عبادی زاده گفت: حدود صد روز است که مردم با حماسه‌ی حضور و میدان داری، بصیرت و استقامت خود را به جهانیان ثابت کرده‌اند.

وی گفت: مردم رکن شکست ناپذیر انقلاب اسلامی هستند و پرچم اسلام همواره بالاست.

امام جمعه بندرعباس با تبریک عید غدیر خم افزود: حضور حماسی مردم در جشن‌های عید غدیر نشان دهنده اهمیت این روز تاریخی است.

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آیت الله عبادی زاده با اشاره به میلاد امام کاظم (ع) ایشان را امام سیاست و تدبیر و مبارزه معرفی کردند.

وی از مسئولان استان خواست تا با سفر به شهرستان پارسیان مسائل و مشکلات این شهرستان مانند دریافت عوارض آلایندگی صنایع را از نزدیک پیگیری و حل کنند.