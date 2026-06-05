امام جمعه یزد با تأکید بر اینکه اتحاد و همدلی مهم‌ترین نیاز امروز جامعه است، از مردم خواست با حفظ تقوا، پرهیز از تفرقه و تقویت بصیرت، در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن هوشیار باشند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه یزد، با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم درباره یاد خدا در همه حال و تفکر در آفرینش آسمان‌ها و زمین، تأکید کرد: انسان باید همواره خدا را ناظر بر اعمال خود بداند و در نعمت‌های الهی و حکمت آفرینش بیندیشد.

به گفته وی، شناخت خدا و تفکر در خلقت، انسان را از گناه دور و از دل‌نگرانی‌های بی‌اساس درباره روزی و آینده رها می‌کند.

امام جمعه یزد با قدردانی از حضور مردم و جوانان در صحنه‌های اجتماعی، گفت: حضور مستمر مردم در خیابان‌ها و عرصه‌های عمومی، نشانه حمایت آنان از اسلام و انقلاب است و این همراهی باید قدر دانسته شود.

آیت الله ناصری با اشاره به تحولات پس از شهادت رهبر شهید، تصریح کرد: به برکت خون آن شهید، آگاهی و مسئولیت‌پذیری در جامعه افزایش یافت و شمار زیادی از مردم برای دفاع از اسلام و انقلاب به میدان آمدند.

وی با اشاره به ناکامی دشمنان در برابر ملت ایران افزود: آمریکا تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی ایران را شکست دهد و برای این هدف، هزینه‌های فراوانی صرف کرد، اما حضور و ایستادگی مردم، همه این توطئه‌ها را خنثی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد همچنین تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی دشمن را بخشی از تلاش برای ایجاد کمبود و محاصره اقتصادی دانست و گفت: دشمن در این زمینه نیز با مقاومت مردم و عنایت الهی ناکام ماند.

آیت الله ناصری با هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای دشمن اظهار کرد: اظهارات متناقض مقامات آمریکایی درباره جنگ و صلح، بخشی از عملیات روانی و رسانه‌ای برای اثرگذاری بر افکار عمومی است و مردم باید نسبت به این شگرد‌ها آگاه باشند.

امام جمعه یزد تأکید کرد: حضور مردم در میدان، مقابله با دشمن و عبادت محسوب می‌شود؛ اما این حضور باید همراه با پرهیز از گناه، تفرقه و اختلاف‌افکنی باشد. نباید با تهمت‌زنی به یکدیگر یا مسئولان، فضای جامعه را متشنج کرد.

وی با یادآوری توصیه‌های رهبر شهید درباره ضرورت وحدت و همدلی گفت: نباید به بهانه‌های مختلف یکدیگر را طرد کنیم، بلکه باید با نصیحت و جذب، دیگران را به مسیر درست دعوت کنیم.

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به سالروز قیام ۱۵ خرداد گفت: این روز نقطه آغاز یک حرکت بزرگ مردمی بود و باید همواره زنده نگه داشته شود.