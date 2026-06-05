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راهپیمایی مردم انقلابی قم در یوم الله ۱۵ خرداد امروز بعد از اقامه نماز جمعه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، راهپیمایی مردم انقلابی قم در یوم الله ۱۵ خرداد امروز بعد از اقامه نماز جمعه از مصلای قدس تا چهارراه شهدا برگزار شد.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعارهای ضد استکباری، جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم و ضمن پاسداشت آرمانهای مقدّس بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی کبیر و رهبر شهید با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای تجدید بیعت کردند و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بویژه شهدای قیام تاریخی ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ را گرامی داشتند.