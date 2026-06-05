تالاب میقان اراک در مسیر ثبت جهانی؛
بهرهبرداری از هفت طرح زیست محیطی در هفته محیط زیست
در هفته محیط زیست که از پنجم ژوئن، مصادف با ۱۵ خرداد آغاز شده، هفت طرح زیست محیطی در استان مرکزی بهرهبرداری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنجم ژوئن هر سال مصادف با ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است که در ایران به دلیل اهمیت این موضوع به هفته تبدیل شده است و برنامههای متنوعی اجرا میشود.
به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، در این هفته حدود هفت طرح زیست محیطی به بهره برداری میرسد و از سویی فرآیند ثبت تالاب میقان اراک بهعنوان تالاب بینالمللی در چارچوب کنوانسیون رامسر در حال پیگیری است و به زودی در این لیست قرار میگیرد.
امیر انصاری گفت: در سالهای اخیر روند افزایش جمعیت پرندگان در این تالاب قابل توجه بوده و بر اساس آخرین سرشماری انجامشده در منطقه شکار ممنوع میقان، بیش از ۲۰ هزار قطعه انواع پرندگان بومی و مهاجر در این زیستگاه ثبت شدهاند.
انصاری با بیان اینکه در این هفته برنامههای توجیهی برای حفاظت از محیط زیست اجرا میشود، افزود: حمایت از گونههای جانوری طبیعت استان از دیگر برنامههای این سازمان برای تعادل بخشی به محیط زیست است.
مردم هم در گفتوگوهای متفاوت نسبت به بازیافت زبالهها، حفظ و پاکیزگی طبیعت، کاشت درخت و فعالیتهای داوطلبانه در این زمینه تاکید کردند.