نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، گفت: دشمن از نظر نظامی شکست‌خورده و اکنون در صدد کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در محاسبات مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ایلام به بیانات اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت سالگرد رحلت بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و قیام ۱۵ خرداد پرداخت و اظهار کرد: دشمن، ابزار اصلی خود را برای رسیدن به اهدافش را کاشتن بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف قرار داده است.

وی افزود: ملت شجاع و بصیر ایران باید به وعده‌های الهی و توانمندی‌های خود ایمان داشته باشند و با ایستادگی، روشن‌بینی و هم‌صدا نشدن با دشمن، نقشه‌های آنها را خنثی کنند.

خطیب نماز جمعه ایلام با تأکید بر نقش حیاتی مسئولان در این شرایط حساس، تصریح کرد: بیشتر مسئولان با روحیه جهادی، ایمان به خدا و پیروی از مقام معظم رهبری پای کار هستند و هرگونه عملی که باعث بدبینی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمنان این کشور و مردمانش محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار تأکید کرد: امروز باید به مسئولان نظام و خادمان خود که برگزیده مردم هستند، اعتماد داشته باشیم و به شدت از شعار‌ها و اقدام‌های وحدت‌شکن خودداری کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و شکست‌های استکبار جهانی اشاره کرد و افزود: یاری همیشگی خداوند متعال در این تجاوز اخیر نیز نصیب ملت شجاع ایران شد و در این رویارویی نابرابر، آمریکا و اسرائیلِ تجاوزگر شکست خوردند و تحقیر شدند.

امام‌جمعه ایلام توضیح داد: بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در آمریکا، ۷۰ درصد از مردم این کشور خواهان پایان جنگ هستند و در نقطه مقابل؛ ملت ایران خواهان ادامه مقاومت تا پیروزی نهایی است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار ادامه داد: دشمن تاب‌آوری خود را از دست داده و امروز لازم است پاسخ قاطع و بازدارنده‌ای به تجاوز‌های دشمن داده شود.

وی با گرامی‌داشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، این روز را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و بیان کرد: در پی بازداشت حضرت امام خمینی (ره) از سوی رژیم سفاک پهلوی، مردم با غیرت حسینی در این روز به خیابان‌ها آمدند و جمع زیادی مظلومانه به شهادت رسیدند.

خطیب نماز جمعه ایلام اضافه کرد: همین حرکت، مبدأ شکل‌گیری انقلاب اسلامی شد و توانست پیروزی را برای ملت ما در ۲۲ بهمن سال ۵۷ به ارمغان بیاورد؛ بنابراین گرامی داشت این روز بسیار حائز اهمیت است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار همچنین با اشاره به روز جهانی محیط زیست از مردم خواست؛ با تمام وجود از مراتع و جنگل‌ها مراقبت کنند تا تجربه تلخ آتش‌سوزی‌های سالیان گذشته تکرار نشود.

وی با اشاره به روز صنایع دستی، توسعه این بخش را راهی سریع و فراگیر برای ایجاد اشتغال و رفع محرومیت از چهره استان دانست.

امام‌جمعه ایلام در پایان به روز خانواده و تکریم بازنشستگان پرداخت و گفت: ترویج فرهنگ ایثار، همدردی، کمک به نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر به ویژه در شرایط تحریم و فشار‌های اقتصادی باید سرلوحه رفتار مردم باشد که در این میان نقش بزرگان ایلات، طوایف و ریش‌سفیدان حیاتی است؛ زیرا این افراد با حضور در میدان، همبستگی اجتماعی را بیش از پیش تقویت می‌کنند.

نماز پرفیض جمعه در سایر شهرستان‌های استان نیز برگزار شد.