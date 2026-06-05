امام جمعه موقت سردشت در خطبه های نماز جمعه خدمت به مردم به‌ویژه اقشار محروم و نیازمند را از مهم‌ترین وظایف مسئولان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه موقت شهرستان سردشت در خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر نقش عبادت در زندگی انسان، گفت: همان‌گونه که جسم برای حفظ سلامت خود به غذای سالم و بهداشتی نیاز دارد، روح انسان نیز برای رشد و تعالی به عبادت و بندگی خداوند محتاج است.

ماموستا باقی عمرنژاد با اشاره به آیه شریفه «ادعونی استجب لکم» افزود: دعا و ارتباط با خداوند از مهم‌ترین راه‌های تقویت روح و جلب رحمت الهی است و انسان مؤمن باید همواره در مسیر بندگی و توکل به خداوند گام بردارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع در ادارات اظهار کرد: هر کارمند و مسئولی که با مراجعه مردم روبه‌رو می‌شود، باید این فرصت را لطف و نعمتی از جانب خداوند بداند و در چارچوب قانون، امور مردم را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

امام جمعه موقت سردشت با یادآوری فرمایش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، مبنی بر اینکه به این کوخ‌نشینان برسید، خدمت به مردم به‌ویژه اقشار محروم و نیازمند را از مهم‌ترین وظایف مسئولان عنوان کرد.