به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین غبیشاوی، امام جمعه آبادان، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با انتقاد از رفتار‌های اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، بر آمادگی نیرو‌های مسلح ایران برای پاسخگویی قاطع به هرگونه تجاوز تأکید کرد و گفت: دشمن با وجود میانجی‌گری‌ها، همچنان به پیمان‌های خود پایبند نیست و نقض آتش‌بس را تکرار می‌کند.

او تأکید کرد: با توجه به ماهیت دشمن، تنها زبان زور کارساز است و هرگونه شرارت باید با پاسخی چندین برابر پاسخ داده شود.

امام جمعه آبادان افزود: ایران در تمامی مراحل، در کنار مجاهدین لبنان در برابر بمباران‌ها و تعرضات قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین غبیشاوی ادامه داد: تلاش دشمن برای انتقال میدان نبرد به داخل کشور از طریق ایجاد ناآرامی و تضعیف اقتصاد اشاره شد.

او با هشدار درباره به برنامه‌های دشمن برای ضربه زدن به معیشت مردم، خواستار نظارت دقیق‌تر بر بازار و توجه دولت به تاب‌آوری اقتصادی شد.

امام جمعه آبادان با اشاره به سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و مناسبت ۱۵ خرداد، ضمن ستایش از رهبری حکیم کنونی، بر ضرورت حفظ بصیرت و قدردانی از خون شهدا برای حفظ اقتدار انقلاب تأکید کرد.