به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت‌الله رسول فلاحتی، امروز در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این شهر، با اشاره به تحولات منطقه و اظهارات اخیر مقامات آمریکایی، گفت: وزیر جنگ آمریکا به صراحت اذعان کرده که در جنگ با ایران نتوانسته‌اند توان موشکی جمهوری اسلامی را از بین ببرند و همچنان از میزان ظرفیت موشکی ایران اطلاع دقیقی ندارند.

وی با بیان اینکه مقامات آمریکایی ناچار شدند به شکست خود اعتراف کنند، افزود: واشنگتن تلاش می‌کند مسئولیت این شکست را متوجه برخی کشور‌های منطقه کند، اما واقعیت آن است که آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر اراده ملت ایران ناکام مانده‌اند.

امام جمعه رشت با اشاره به تلاش دشمنان برای خلع سلاح محور مقاومت، گفت: آمریکایی‌ها درصدد هستند بازوان مقاومت از جمله حزب‌الله را تضعیف کنند، اما این هدف هرگز محقق نخواهد شد و جریان مقاومت همچنان مقتدرانه به مسیر خود ادامه می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به شرایط منطقه، افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، دریایی و سیاسی، ظرفیت‌های متعددی برای تداوم فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در اختیار دارد و محاصره‌های مورد ادعای دشمنان نمی‌تواند کشور را دچار بن‌بست کند.

آیت الله فلاحتی گفت: ایران از طریق دریای خزر، مسیر‌های زمینی و ظرفیت‌های متنوع منطقه‌ای، ارتباطات گسترده‌ای با کشور‌های مختلف دارد و دشمنان در تحقق اهداف خود ناکام خواهند ماند.

امام جمعه رشت با اشاره به شرایط تنگه هرمز، افزود: حتی مقامات آمریکایی هم به ناتوانی خود در مدیریت شرایط این منطقه اذعان کرده‌اند و کشور‌های وابسته به آمریکا بیشترین آسیب را از سیاست‌های غلط واشنگتن متحمل خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه حزب‌الله لبنان همچنان از ظرفیت‌های گسترده دفاعی برخوردار است، گفت: ملت لبنان و نیرو‌های مقاومت اجازه نخواهند داد سناریوی غزه در این کشور تکرار شود و توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست مواجه خواهد شد.

آیت الله رسول فلاحتی همچنین با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف حمایت از نظام اسلامی گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حضور جوانان، نوجوانان، زنان و مردان در صحنه‌های مختلف، پشتوانه اصلی اقتدار جمهوری اسلامی است و باید از این روحیه انقلابی صیانت شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با درخواست از مسئولان برای مدیریت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، افزود: دولت باید اهتمام ویژه‌ای برای تأمین کالا‌های اساسی و حفظ آرامش بازار داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد و بازداشت امام خمینی (ره)، این روز را نقطه آغاز نهضت اسلامی ملت ایران دانست و گفت: امام راحل با اتکا به مردم و معارف اسلامی، مسیر استقلال و عزت ملت ایران را هموار کرد.

آیت الله رسول فلاحتی همچنین با اشاره به سالروز ولادت امام موسی کاظم (ع)، بر اهمیت صله رحم و حفظ ارتباط میان مؤمنان تأکید کرد و افزود: در روایات اسلامی برای دیدار و ارتباط با برادران و خواهران دینی پاداش‌های بزرگی بیان شده و جامعه اسلامی نیازمند تقویت این پیوند‌های اجتماعی است.

امام جمعه رشت با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، گفت: در برخورد با افرادی که آگاهانه مرتکب معصیت می‌شوند، اسلام شیوه‌های مشخصی را تعیین کرده که از جمله آنها اظهار نارضایتی و برخورد متناسب با رفتار‌های هنجارشکنانه است.