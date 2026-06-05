به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام مرتضی پورجبار در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به واقعه غدیر و اهمیت آن گفت: زنده نگه داشتن عید غدیر تنها به چراغانی، مداحی و قصیده‌خوانی محدود نمی‌شود هرچند این برنامه‌ها نیز ارزشمند است، اما مهم‌تر از آن تبیین پیام و حقیقت غدیر است.

وی تصریح کرد: غدیر یک حقیقت فرازمانی است که باید در همه اعصار زنده نگه داشته شود.

امام جمعه موقت پلدشت افزود: روز غدیر خم فقط امیرالمؤمنین (ع) معرفی نشدند، بلکه مسیر امامت و معرفی سایر ائمه معصومین (ع) نیز تبیین شد و امامت به عنوان مکمل نبوت مطرح گردید؛ از این رو فرهنگ غدیر باید به صورت مستمر و نسل به نسل تبلیغ و تبیین شود.

وی اظهار کرد: تبیین جایگاه ولایت فقیه به عنوان استمرار خط غدیر در عصر غیبت از موضوعات مهمی است که باید در برنامه‌های دهه امامت و ولایت مورد توجه قرار گیرد.

پورجبار با اشاره به فرمایشات امام شهید در خصوص جنگ منطقه‌ای گفت: ملت ایران امروز به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جهانی، هم جایگاه خود را در نظم جدید جهانی مشخص کرده و هم در شکل‌گیری آن به نفع مستضعفان تأثیرگذار شده است.

وی تصریح کرد: نیرو‌های مسلح ما آماده‌تر از همیشه، دست به ماشه هستند، دشمنان احمق خیالات باطلی در سر دارند، امروز میز شما شکسته و دست‌هایتان لرزان و خالی از گزینه است و ملت بزرگ ایران صاحب گزینه‌ها است.

امام جمعه موقت پلدشت افزود: اگر دشمن دست به کار احمقانه‌ای بزند، این بار ایران دیگری می‌بیند، دشمن نه تنها موشک‌های جدیدی را تجربه می‌کند که فکرش را نکرده است، بلکه به لطف خداوند نفس رژیم نحس صهیونیستی به شماره می‌افتد.

وی اظهار کرد: این‌بار جنگ فرامنطقه‌ای را تجربه می‌کنید و به جای محدود کردن تنگه هرمز، باب‌المندب نیز بسته می‌شود، اگر زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهید از تمام حامیان شما در منطقه، زیرساخت‌زدایی می‌کنیم.

پورجبار با اشاره به مردم مبعوث شده گفت: تجمعات سه ماهه مردم مبعوث شده و غدیری درسنامه مکتب غدیر است.

وی تصریح کرد: امروز همه‌ی ملّت عزیز مفتخر است که با بعثت تازه‌ی خود در کنار جبهه‌ی مقاومت، مایه‌ی مباهات در برابر دیدگان آگاه و ملّتهای آزاده جهان شده است و صِدق این فراز از وصیّتنامه‌ی امام خمینی را دوباره جلوه‌گر نموده است، به تعبیر رهبر شهید اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف، آن دست قدرتمندی که توانست اقیانوس عظیم ملّت را به تلاطم در بیاورد، شخصیت فولادین، دل مطمئن و زبان ذوالفقارگونه‌ی امام بزرگوار و خمینی عظیم بود که توانست میلیون‌ها انسان را وارد میدان کند، در میدان نگه دارد و جهت حرکت را به آنها تعلیم بدهد.

امام جمعه موقت پلدشت افزود: ملت ایران مبعوث شده و تا پیروزی نهایی رزمندگان اسلام، در خیابان‌ها و میادین شهر و روستا‌های کشور حاضر است.