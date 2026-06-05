صداوسیما اعلام کرد: هنگام اصلاح تصویر پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید غدیر خم و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، دو جمله از متن پیام در بخش‌های خبری به صورت سهوی حذف شده بود. محتوای کامل پیام امروز در بخش خبری ۱۴ پخش و در فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما بارگذاری شد.

نسخه کامل تصویرگذاری شده پیام رهبری به مناسبت عید غدیر خم و سالروز رحلت امام خمینی (ره)

نسخه کامل تصویرگذاری شده پیام رهبری به مناسبت عید غدیر خم و سالروز رحلت امام خمینی (ره)

خبرگزاری صداوسیما؛ به اطلاع مخاطبان محترم می‌رسانددر تصویرگذاری پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب به مناسبت عید غدیر خم و سی و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) که در بخش‌های خبری ۲۰:۳۰ و ۲۱ پنجشنبه پخش شد متاسفانه در هنگام اصلاح تصویر دو جمله از متن پیام به صورت سهوی حذف شده بود، که پس از اصلاح این اشتباه، امروز جمعه محتوای کامل این پیام در بخش خبری ۱۴ پخش و در فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما هم بارگذاری شد.

یادآور می‌شود پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب روز گذشته به صورت زنده از حرم مطهر امام خمینی در رسانه ملی پخش و همچنین این پیام هم به صورت کامل از بخش خبری ۱۴ دیروز پخش شده بود.

لذا از مخاطبان گرامی بابت این اشتباه سهوی عذرخواهی می‌شود.