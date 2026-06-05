به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیر عامل خیریه همدانیان گفت:برادران همدانیان از بزرگترین خیران کشور با تاسیس اولین کارخانه تولید پشم به بزرگترین تولید کننده در صنعت نساجی تبدیل شدند.

ابراهیمی افزود: از فعالیت‌های اقتصادی این برادران با تاسیس کارخانه بافناز، تاسیس کارخانه سیمان و فعالیت در حوزه قند و شکر از بزرگترین فعالین اقتصادی به حساب می‌آمدند و از آنجا که این دو برادر تمام عمر خود را صرف فعالیت اقتصادی کرده بودند و فرزندی نداشتند تمامی سرمایه خود که برابر با ارزش سرمایه بانک مرکزی در ۱۳۴۴ بود را صرف امور خیریه کردند.

به گفته وی از آن روز‌ها تا کنون این سرمایه در خدمت عموم مردم و فعالیت‌های عام المنفعه قرار گرفته خیر جاری که برادران همدانیان از خود به جای گذاشتند هم چنان برای امور خیریه در اصفهان صرف می‌شود.