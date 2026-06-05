دستگیری گروه سهنفره سارقان قطعات خودرو در برازجان
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری اعضای یک گروه سهنفره سارقان حرفهای قطعات خودرو در برازجان خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیس تا کنون به ۱۷ فقره سرقت قطعات مختلف خودرو اعتراف کردهاند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ جوشن سهرابی گفت: در پی اعلام چند فقره سرقت قطعات خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲ آزادگان برازجان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به طور ویژه در دستور کار مأموران این کلانتری قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی میدانی و فنی موفق شدند سه نفر را که در قالب یک گروه سازمانیافته فعالیت میکردند، شناسایی و در عملیاتی هماهنگ دستگیر کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: متهمان دستگیر شده در بازجوییهای فنی پلیس تا کنون به ۱۷ فقره سرقت انواع قطعات خودرو از جمله باتری، رینگ، لاستیک، آینههای جانبی و برخی قطعات الکترونیکی اقرار کردهاند.
سرهنگ سهرابی با اشاره به کشف تعدادی از قطعات سرقت شده از مخفیگاه متهمان، اضافه کرد: پرونده این متهمان برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شده و تلاش برای شناسایی جرائم احتمالی دیگر آنان همچنان ادامه دارد.