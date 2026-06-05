امام جمعه گرگان گفت: دشمنان انقلاب اسلامی طی سال‌های گذشته با تحمیل جنگ و به شهادت رساندن شمار زیادی از فرزندان این ملت تلاش کردند به اهداف خود دست یابند، اما تاکنون در تحقق این اهداف ناکام مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه گرگان با اشاره به استحکام ساختار نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: ایران کشوری نظام‌مند است و دشمنان در مقاطع مختلف مشاهده کرده‌اند که با حذف یک فرد یا ایجاد فشار‌های خارجی نمی‌توانند کشور را دچار آشفتگی کنند.

امام جمعه گرگان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال احقاق حقوق ملت خود بوده و نه بیشتر از حق خود می‌خواهد و نه کمتر از آن را می‌پذیرد.

وی با اشاره به توان دفاعی کشور گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در میدان حضور دارند و حتی مقامات آمریکایی نیز به باقی ماندن توان موشکی ایران اعتراف کرده‌اند.

امام جمعه گرگان افزود: اگر جمهوری اسلامی در مذاکرات حضور پیدا کند، هدف آن تسلیم شدن نیست، بلکه دفاع از حقوق ملت و بازپس‌گیری حقوقی است که سال‌ها از سوی دشمنان تضییع شده است.

وی تأکید کرد: هرگونه تلاش برای ایجاد دوگانگی در کشور، حرکت در مسیر خواسته‌های دشمن است و همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردند، کسانی که به دنبال ایجاد اختلاف در جامعه باشند، عملاً در زمین دشمن بازی می‌کنند.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی گفت: امروز حفظ وحدت، انسجام ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن مهم‌ترین وظیفه ملت ایران است و نباید اجازه داد دشمن از طریق شایعه‌سازی و اختلاف‌افکنی به اهداف خود دست یابد.