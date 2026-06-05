پخش زنده
امروز: -
در تجمعات این شبها همزمان با دهه امامت و ولایت، شور و حال دیگری در میادین و خیابانهای سرتاسر استان اصفهان دیده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مردم سرتاسر استان اصفهان در این شبها همزمان با دهه امامت و ولایت از واقعه غدیرخم درس اتحاد، برادری و ولایتپذیری را یاد گرفتهاند و امروز در مکتب انقلاب؛ پای کشور و رهبرشان ایستادهاند.
ولایتپذیری، گوش به فرمان رهبری بودن، اتحاد، ایستادگی در برابر ظالم و ستمگران همچون مولایشان حضرت امیرالمومنین (ع) از مهمترین مواردی بود که مردم در این تجمع شبانه اعلام کردند.