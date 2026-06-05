قیام پانزده خرداد، نهضتی خودجوش و مردمی در سال ۱۳۴۲ بود که، به عنوان نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران، به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید.

قیام ۱۵ خرداد، نهضتی خودجوش و مردمی

قیام ۱۵ خرداد، نهضتی خودجوش و مردمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ قیام پانزده خرداد نهضتی خودجوش و مردمی در تهران، قم و برخی از شهرهای دیگر در اعتراض به دستگیری امام خمینی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود.

این قیام نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران بود که به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید و با اتکا به مبانی ولایت فقیه و پشتوانه مردمی، مسیر خود را با اقتدار و انسجام همچنان ادامه می‌دهد.