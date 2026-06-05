با ادامه فعالیت امواج بارشی، تا اواسط هفته آینده شاهد رگبار باران توام با رعد و برق و وزش تند باد لحظه‌ای در نواحی شمالی آذربایجان غربی خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فعالیت امواج بارشی در طی شبانه روز گذشته سبب رگبار باران در برخی نواحی شمالی استان گردید که بیشترین بارش‌ها از شهرستان‌های ماکو و سلماس با ۴ و ۳.۴ میلی متر گزارش گردید.

تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، حاکی از ادامه فعالیت امواج تراز میانی جو در نواحی شمالی استان تا اواسط هفته آینده می‌باشد لذا رگبار باران توام با رعد و برق و وزش تند باد لحظه‌ای شرایط جوی پیش رو برای مناطق مذکور می‌باشد.

همچنین روز یکشنبه انتظار می‌رود با گسترش دامنه فعالیت این امواج، شاهد بارش رگبار‌های بهاری باران توام با رعد و برق در بسیاری از مناطق استان باشیم.

با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و بارش تگرگ در مناطق مستعد، احتمال آبگرفتی معابر عمومی و ایجاد روان آب، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیلها، خسارت به باغات میوه و احتمال برخورد صاعقه (بویژه در ارتفاعات و محیط باز) بسیار بالا می‌باشد لذا توصیه میگردد از اتراق در حاشیه رودخانه ها، قرار گرفتن در محیط باز به هنگام رگبار و رعد و برق جدا خودداری گردد.

روز یکشنبه بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد به نحوی که وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات بویژه در نیمه جنوبی استان زمینه ساز کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد بود.

بررسی الگو‌های دمایی حاکی از کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما‌های بیشینه در روز یکشنبه در سطح استان است.

براساس آمار دریافتی از ایستگاه‌های هواشناسی استان، دیروز شهرستان پلدشت با ثبت بیشینه دمای ۳۱.۰ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با کمینه دمای ۵.۴ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان در بیست و چهار ساعت گذشته بودند.

دمای اورمیه دیروز در گرمترین ساعات به ۲۷.۰ درجه سلسیوس رسید و دیشب کمترین دمای ثبت شده ۱۱.۳ درجه بالای صفر بود.