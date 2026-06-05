امام جمعه اسدآباد گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران یک‌تنه و با تکیه بر قدرت درونی و ایمان قلبی مردم، در برابر تمامی هجمه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حجت الاسلام موحدی در خطبه‌های نماز جمعه تأکید کرد: این استقامت کم‌نظیر، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های فشار حداکثری است که دشمنان برای به زانو درآوردن ملت ایران طراحی کرده بودند.

او با تجلیل از بصیرت و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های دفاع از انقلاب، تصریح کرد: حضور ۹۶ شبِ مداوم مردم در خیابان‌ها و میادین، یک اتفاق بزرگ و حماسه‌ای تاریخی بود که عمق وفاداری ملت به آرمان‌های نظام را به رخ جهانیان کشید.

موجدی افزود: این حضور معنادار، پیام روشنی برای بدخواهان ایران داشت و ثابت کرد که پیوند میان مردم و انقلاب، ناگسستنی است.

امام جمعه اسدآباد در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت فرهنگ صرفه‌جویی در شرایط کنونی، تأکید کرد: اسلام دین اعتدال است و اسراف را نکوهش می‌کند.

موحدی افزود: پایبندی به سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) در مدیریت منابع و پرهیز از تجمل‌گرایی، نه تنها یک تکلیف دینی، بلکه ضرورت عقلی و اقتصادی برای پیشرفت کشور است.

او در پایان با دعوت از نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، ابراز امیدواری کرد با تکیه بر همین روحیه جهادی، بصیرت انقلابی و مدیریت صحیح منابع، کشور بتواند از چالش‌های پیش رو با موفقیت عبور کرده و مسیر تعالی و پیشرفت را با شتاب بیشتری طی کند.