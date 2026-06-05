همزمان با ۱۵ خرداد، روز جهانی محیط زیست، برنامه روزشمار هفته ملی محیط زیست با شعار «حفظ محیط زیست؛ حفظ امنیت ملی» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیماروز جهانی محیط زیست فرصتی برای یادآوری مسئولیت مشترک همه مردم در قبال حفاظت از زمین، منابع طبیعی و تنوع زیستی است؛ مسئولیتی که نقش مهمی در تأمین امنیت، سلامت و آینده نسل‌های امروز و فردا دارد.

بر اساس برنامه اعلام شده، هفته ملی محیط زیست از ۱۶ تا ۲۲ خردادماه برگزار می‌شود و هر روز به یکی از موضوعات مهم زیست‌محیطی اختصاص یافته است.

روز شنبه ۱۶ خرداد با عنوان «هشدار اقلیمی؛ آگاهی، تاب‌آوری» به افزایش آگاهی عمومی و مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم و پدیده‌های حدی آب‌وهوایی اختصاص دارد.

یکشنبه ۱۷ خرداد با عنوان «هوای پاک؛ تعهد مسئولان، مسئولیت شهروندی» بر کاهش آلودگی هوا از طریق نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و کنترل آلاینده‌های صنعتی تأکید می‌کند.

دوشنبه ۱۸ خرداد با عنوان «اقلیم، آب و امنیت پایدار» به مدیریت پایدار منابع آب، مهار فرونشست زمین و گذار از خشکسالی می‌پردازد.

سه‌شنبه ۱۹ خرداد با عنوان «از تالاب‌ها تا دریاها؛ سرمایه ملی، میراث بین‌نسلی» بر احیای تالاب‌ها، حفاظت از تنوع زیستی و زیست‌بوم‌های آبی متمرکز است.

چهارشنبه ۲۰ خرداد با عنوان «زباله نیست، سرمایه است؛ اقتصاد چرخشی در عمل» به کاهش آلودگی پلاستیک، توسعه بازیافت و استقرار اقتصاد چرخشی اختصاص یافته است.

پنج‌شنبه ۲۱ خرداد با عنوان «انرژی پاک، صنعت سبز، تولید پایدار» بر گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری انرژی و توسعه صنایع سازگار با محیط زیست تأکید دارد.

جمعه ۲۲ خرداد نیز با عنوان «فرهنگ محیط زیست؛ مشارکت ملی، محیط زیست سالم» به نهادینه‌سازی سواد محیط زیستی در خانواده‌ها و توسعه آموزش‌های عمومی برای دستیابی به آینده‌ای پایدار اختصاص یافته است.

کارشناسان معتقدند؛ حفاظت از محیط زیست تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه نیازمند مشارکت همگانی، تغییر الگوهای مصرف و انتخاب سبک زندگی مسئولانه برای حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور است.