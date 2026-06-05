امام جمعه موقت اصفهان، با تأکید بر قدرت ایران در برابر جبهه استکبار، اعلام کرد هرگونه تعرض به ضاحیه بیروت، با پاسخ سنگین ایران مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه و قدرت‌نمایی جبهه مقاومت، تأکید کرد که امروز دشمنان باید بدانند ایران قدرتی است که با زور نمی‌توان با آن برخورد کرد.

حجت الاسلام محمودی افزود: مدیریت تنگه هرمز به دست نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران است و این وضعیت دیگر به عقب بازنخواهد گشت؛ تنگه هرمز امروز همچون عصای موسی در دستان ایران است و نباید اجازه داد به دست دشمنان بیفتد.

وی همچنین با اشاره به یکپارچگی جبهه مقاومت، هشدار داد که اگر کوچک‌ترین تعرضی به ضاحیه بیروت صورت گیرد، نیرو‌های مسلح ایران در کنار ملت مقاوم لبنان خواهند بود و اسرائیل را با موشک‌باران پاسخ خواهند داد.

محمودی در ادامه سخنان خود با استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر جایگاه سیاستمداری انسان‌ساز امام خمینی (ره) تأکید کرد و گفت: «مسیر طی شده توسط امام انقلاب و رهبر معظم انقلاب، منجر به شکل‌گیری ایران اسلامی قدرتمندی شده است که امروز در مقابل مستکبران عالم، با صلابت و اراده ایستاده است.»

خطیب جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با پرداختن به مباحث اعتقادی، گفت: دین بدون ولی و ولایت، فاقد معنای وجودی خواهد بود.

وی همچنین از مداحان و سخنوران خواست تا در آستانه ماه محرم، وقایع تاریخی را به‌گونه‌ای بیان کنند که مردم احساس کنند در همان دوران زندگی می‌کنند تا اهمیت چارچوب‌های دینداری را بهتر درک کنند.

در پایان، امام جمعه اصفهان با اشاره به چالش‌های معیشتی، بر لزوم نظارت دقیق مسئولان بر بازار تأکید کرد.