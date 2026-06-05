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نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه گفت: امام توانست اقیانوس ملت را به تلاطم دربیاورد و زبان ذوالفقارگونه و قلب مطمئن ایشان مردم را به صحنه کشاند ومسیری را به مردم آموخت که نزدیک به ۵۰ سال است که ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه در خطبههای نماز جمعه این هفته گفت: امام توانست اقیانوس ملت را به تلاطم دربیاورد و زبان ذوالفقارگونه و قلب مطمئن ایشان مردم را به صحنه کشاند و در حقیقت امام این مسیر را به مردم آموخت که الان نزدیک به ۵۰ سال است که ایستادهاند.
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی با اشاره به این که در حقیقت نطفه انقلاب در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بسته شد گفت: تعداد کثیری از انقلابیون در این روز به شهادت رسیدند که در سال ۱۳۵۷ امام توانست این انقلاب را ایجاد کند و در حقیقت اقتدار امروزمان را مدیون امام و این شهدا هستیم.
او با اشاره به این که مردم بیش از ۹۰ روز است که به خاطر رهبری و انقلاب اسلامی در میدان ایستادهاند افزود: امام خمینی ره که یک شخصیت حکیم فیلسوف و اسلام شناس بودند فرمودند ملت ایران در این عصر از تمام امتها افضل هستند و ما در تجمعات این روزها این موضوع را شاهد هستیم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی و امام جمعه ارومیه با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: رهبری در این پیام خود تاکید میکنند که امام توانست اقیانوس ملت را به تلاطم دربیاورد و زبان ذوالفقارگونه و قلب مطمئن ایشان مردم را به صحنه کشاند و در حقیقت امام این مسیر را به مردم آموخت که الان نزدیک به ۵۰ سال است که ایستادهاند.
امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: رهبری در این پیام تاکید کردند که دشمنان میخواهند تاب آوری مردم را پایین آورده و دستگاه محاسباتی مسئولان را نیز دچار خطای محاسباتی کنند که این مهم با حفظ انسجام و وحدت و حضور با بصیرت در میدان خنثی میشود.
حجتالاسلاموالمسلمین سید مهدی قریشی با تاکید بر این که هر کسی که مردم را نا امید کند در میدان دشمنان بازی کرده است افزود: چه کسی تا به حال توانسته که رژیم صهیونیستی را بدین صورت به ذلت کشانده و هیمنه آمریکا را در هم بشکند، اما ایران اسلامی توانست این کارها را انجام دهد.
او در ادامه به محبت امیرالمؤمنین علی (ع) و اهمیت وجود این محبت در دل مومنان اشاره کرد و گفت: محبت امیرالمؤمنین علی (ع) معیار تشخیص افراد مومن از منافق است چرا که پیامبر گرامی اسلام هم بدین موضوع تاکید داشتند.
امام جمعه ارومیه ادامه داد: محبت امیرالمؤمنین نشانه ایمان و اعتقاد قلبی یک انسان است و این که ملت بزرگ ایران بدین گونه عشق و محبت خود را به این امام همام نشان دادند نشان از عمق ایمان و اعتقاد قلبی آنها دارد.
حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی همچنین به۲۰ ذی حجه سالروز ولادت امام موسی کاظم ع هم اشاره کرد و گفت: جود سخاوت و بخشش امام موسی کاظم (ع) یک ویژگی برجسته این امام همام بود.
۲۴ ذی حجه سالروز مباهله، ۲۵ ذی حجه جریان نزول سوره مبارکه هل اتی و آیه مربوط به اهل بیت عصمت و طهارت از دیگر مباحثی بود که نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی در خطبههای نماز جمعه ارومیه بدان اشاره کرد.