نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: ایستادگی و پایداری ملت ایران در برابر فشار‌ها و فتنه‌ها و تجاوزات رمز پیروزی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، آیت الله حسینی همدانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه ملت ایران بعد از شهادت رهبر انقلاب اسلامی مبعوث شده‌اند، گفت: امروز امت مبعوث شده در کنار اخلاص تمام مشکلات و سختی‌ها را برای خداوند تحمل می‌کند و دربرابر فشار‌ها و مشکلات صبر می‌کند و همچنان پای انقلاب اسلامی هستند

امام جمعه کرج افزود: القای مطالب درست و تفرقه افکنی راهبرد اصلی دشمن بعد از شکست در جنگ رمضان است تا بتوانند به خیال خود به جمهوری اسلامی ضربه‌ای بزند در حالیکه هوشیاری ملت در برابر این فتنه‌ها هرگز اجازه نخواهد داد که دشمن کاری از دستش برآید.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه دشمن از مذاکرات برای ایجاد تفرقه در کشور استفاده می‌کند، افزود: فناوری هسته ای جز افتخار و غرور ملی ایران است و به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست و هم اکنون این دانش هویت ملی ایران شده و هیچ کس نمی‌تواند ما را از آن منصرف کند و هر کس که در این مسیر حرکت می‌کند که فناوری هسته‌ای برای کشور صرفه‌ای ندارد، بداند که در مسیر دشمن حرکت می‌کند و با واگذاری فناوری هسته‌ای استقلال و خودکفایی خود را به دشمن هدیه می‌دهیم و این کار جز سقوط و فروپاشی برای کشور هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه تحلیل‌های غلط برخی از کج فهمان در طول تاریخ همواره به کشور ضربه زده است، افزود: در حوادت و وقایع پیش رو باید جهاد تبیین بصورت خاص و ویژه مد نظر باشد تا دشمن با تحریف واقعیت ذهن جامعه را منحرف نکند و مردم بدانند که با دانش هسته‌ای پیشرفت و موفقیت از آن کشور خواهد شد

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به اینکه همه باید در هر جایگاه و مقامی باید بدنبال ایران قوی باشیم، افزود: جمعیت جوان و مولد و ثروت پایدار و درون زای کشور دو مولفه ایران قوی است و همه در تحقق این دو موضوع باید تلاش خود را به کار ببندیم که با تحقق این دو کشور در اوج قله پیشرفت و استقلال است

وی افزود: ایران برای حفظ منافع ملی و مردم کشور با هیچ کس رودربایستی ندارد و این را کشور‌های منطقه بخصوص برخی از دولتمردان عرب بدانند که همکاری با دشمن خود را در منجلاب فروپاشی و انهدام قرار می‌دهند و ایران قدمی از اهداف خود عقب نشینی نخواهد کرد.

امام جمعه کرج در پایان با اشاره به اینکه صرفه جویی در مصرف به معنای کم مصرف کردن نیست، افزود: نیاز اصلی امروز کشور درست مصرف کردن انرژی‌های کشور بخصوص آب و برق است و همه باید امروز جهاد صرفه جویی را مد نظر داشته باشند که این نعمت‌های خدادادی برای آیندگان هم باقی بماند.