به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های این هفته با اشاره به دشمن شناسی ملت ایران گفت: امروز دشمن خبیث در مصاف با نیرو‌های مسلح دچار شکست شده و ضربه قاطعی در میدان مبارزه دریافت کرده است و حال سعی دارد با جنگ ترکیبی طاقت و تاب مردم را به آخر برساند ولی غافل از آن است که این آرزو را به گور خواهد برد.

حجت الاسلام رحیم آبادی ملت ایران را جان فدای رهبری دانست و افزود: دشمن در حال اضمحلال به هر چیزی دست می‌زند و ما وظیفه داریم با هدایت گری رهبر کشور و عمل به فرمایشات ایشان، پرچم انقلاب را به دست صاحبش ولی عصر (عج) برسانیم.

وی گفت: انقلاب اسلامی ایران در جهان در حال گسترش است و امروز فرهنگ علوی و انتظار و مهدویت جهان را در بر گرفته و با گسترش آن قدرت‌های شیطانی به انزوا کشیده شده است.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن خواستار صرفه‌جویی مردم در تمام امور و همت مضاعف مسئولان در خدمت به مردم شد تا نقشه‌ی دشمن در اختلاف افکنی و ناامیدی ملت ایران با شکست رو‌به‌رو شود.