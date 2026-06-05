فرمانده انتظامی هندیجان از اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری و بازداشت ۱۱ نفر از افراد تحت تعقیب در عملیات‌های پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ فرج سودانی گفت : در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با افراد تحت تعقیب، طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری توسط مأموران پلیس این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق به شناسایی مخفیگاه تعدادی از محکومان متواری شدند و در چند عملیات غافلگیرانه ۱۱ نفر از این افراد را که به دلیل جرایم مختلف دارای حکم جلب بودند، دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی هندیجان با تأکید بر تداوم اینگونه طرح‌ها گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، برای رسیدگی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ سودانی با اشاره به عزم جدی پلیس برای تأمین امنیت شهروندان، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا اطلاع از حضور افراد تحت تعقیب، موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.