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رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت : خانوادهها هر چه سریعتر برای ثبت نوبت و انجام سنجش اقدام کنند زیرا اجرای این طرح تا پایان خرداد ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی ممبینی با بیان اینکه انجام سنجش سلامت نوآموزان به عنوان شرط ثبتنام در مدارس است، اظهار کرد: تا کنون سنجش سلامت بیش از نود و دو درصد نوآموزان خوزستانی انجام شده است و ضرورت دارد افراد باقی هرچه سریعتر نسبت به مشارکت در این طرح اقدام کنند.
وی افزود: در حال حاضر سامانه سیرت ۲ به نشانی sirat ۲.csdeo.ir برای ثبت نوبت به منظور سنجش، باز است و خانوادهها میتوانند نوبت خود در هر جای استان را ثبت کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد .
ممبینی گفت : در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در خوزستان حدود ۷۸ هزار ورودی پایه اول ابتدایی خواهیم داشت.