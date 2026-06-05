رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت : خانواده‌ها هر چه سریعتر برای ثبت نوبت و انجام سنجش اقدام کنند زیرا اجرای این طرح تا پایان خرداد ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی ممبینی با بیان اینکه انجام سنجش سلامت نوآموزان به عنوان شرط ثبت‌نام در مدارس است، اظهار کرد: تا کنون سنجش سلامت بیش از نود و دو درصد نوآموزان خوزستانی انجام شده است و ضرورت دارد افراد باقی هرچه سریعتر نسبت به مشارکت در این طرح اقدام کنند.

وی افزود: در حال حاضر سامانه سیرت ۲ به نشانی sirat ۲.csdeo.ir برای ثبت نوبت به منظور سنجش، باز است و خانواده‌ها می‌توانند نوبت خود در هر جای استان را ثبت کنند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد .

ممبینی گفت : در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در خوزستان حدود ۷۸ هزار ورودی پایه اول ابتدایی خواهیم داشت.