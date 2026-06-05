نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع مردم ولایت‌مدار ورامین، استمرار وحدت، ایمان و تبعیت از رهبری را کلید شکست توطئه‌های دشمنان و عامل اصلی دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و قیام ۱۵ خرداد را نقطه عطفی در شکل‌گیری هویت مقاومت ملت ایران توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در اجتماع باشکوه ۱۵ خرداد ورامین گفت: امروز استمرار وحدت، ایمان و تبعیت از رهبری، مهم‌ترین عامل شکست فشارها و توطئه‌های دشمنان است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی با توجه به شصت و سومین سالگرد قیام خونین مردم دشت ورامین در ۱۵ خرداد سال ۴۲ ، افزود : ۱۵ خرداد تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نقطه عطفی در شکل‌گیری هویت انقلابی و روحیه مقاومت ملت ایران است؛ حرکتی که از دل مردم آغاز شد و تا امروز استمرار یافته است.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم ورامین در وقایع سال ۱۳۴۲ گفت: مردم این منطقه با حضور کفن‌پوش در صحنه، ایستادگی در برابر ظلم و تقدیم شهید، نشان دادند که ریشه‌های انقلاب اسلامی پیش از پیروزی انقلاب شکل گرفته و بر پایه ایمان، آگاهی و فداکاری بنا شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته با تکیه بر همین روحیه مقاومت، توانسته‌اند در برابر فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی کنند و مسیر عزت و استقلال کشور را حفظ نمایند.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه قدرت امروز ایران حاصل ایستادگی مردم در مقاطع مختلف تاریخی است گفت: آنچه امروز به‌عنوان اقتدار منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود، نتیجه مستقیم همان فرهنگ مقاومت و حضور مردم در صحنه است.

وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و حضور مردم در میدان گفت: قدر این روزهای خود را بدانید ، مردمی به مثل مردم ایران در تاریخ سراغ نداریم و این روزها ، روزهای بدر ، احد و خیبر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشارها و تبلیغات گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان تلاش کردند با جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی، تصویر نادرستی از ایران ارائه دهند، اما حضور مستمر و آگاهانه مردم در صحنه، این پروژه‌ها را ناکام گذاشته است.