امام جمعه کلاچای با تاکید بر لزوم شفافیت عملکرد وزارت امور خارجه و هوشیاری در مذاکرات، گفت: لبنان خط مقدم جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی رضازاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر کلاچای، ضمن تبریک عید سعید غدیر خم و تسلیت به مناسبت سالگرد رحلت حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد، به تشریح آخرین تحولات منطقه و مسائل داخلی پرداخت.

امام جمعه کلاچای با اشاره به وقایع اخیر در منطقه، لبنان را خط مقدم جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و افزود: از زمان تأسیس حزب‌الله لبنان، مجاهدان این مسیر، خود را سرباز امام خمینی (ره) دانسته‌اند و پس از ارتحال ایشان نیز با قائد شهید امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تجدید بیعت کردند.

وی با اشاره به بی اعتباری تعهدات رژیم صهیونیستی و آمریکا، گفت: دشمنان در حالی که دم از گفت‌و‌گو می‌زنند، حملات خود را آغاز کردند که البته با پاسخ کوبنده جبهه مقاومت رو‌به‌رو شدند.

حجت‌الاسلام رضازاده در ادامه با ابلاغ پیام مطالبات مردمی خطاب به تیم مذاکره‌کننده تأکید کرد: تنها راه پیروزی در مذاکرات، هوشیاری و گوش به فرمان منویات مقام معظم رهبری است.

خطیب جمعه کلاچای با انتقاد از عملکرد اطلاع‌رسانی در حوزه سیاست خارجی، گفت: مسئولان وزارت امور خارجه باید عملکرد خود را شفاف به ملت گزارش دهند تا مردم اخبار را از رسانه‌های بیگانه نشنوند و به طور دقیق در جریان امور قرار بگیرند.

حجت‌الاسلام رضازاده با بازخوانی وقایع ۱۵ خرداد و نقش بی‌بدیل حضرت امام راحل در رهبری این قیام، افزود: ملت ایران در امتداد مسیر ۱۵ خرداد و آرمان‌های انقلاب اسلامی، هرگز تسلیم کفر و ظلم نخواهد شد و همان طور که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود تأکید فرمودند، مسئولان و مردم با تکیه بر محور مقاومت، قطعاً پیروز نهایی میدان خواهند بود.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها، بازگشت حجاج ایرانی از زیارت خانه خدا را تبریک گفت و از اقدامات ارزشمند موسسه خیریه امیرالمؤمنین (ع) کلاچای بابت جمع‌آوری کمک هزینه جهیزیه نوعروسان و نودامادان در هفته گذشته و همچنین از مسئولان و دست‌اندرکاران برپایی موکب‌های پذیرایی و اطعام مؤمنین در روز عید غدیر قدردانی کرد.