به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم معنوی، جمع کثیری از بانوان از اقشار مختلف اعم از دانشجویان، طلاب، کارمندان، خانه‌داران و اعضای تشکل‌های مردمی با حضور گسترده، بار دیگر پایبندی خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اثبات کردند.

‌شرکت‌کنندگان در این آیین، با سردادن شعار‌های حمایت از نظام و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام، بر ایستادگی خود در مسیر ولایت تأکید کردند.

قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و مبدأ نهضت عظیم اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) بود که زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ شد.