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همزمان با سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد، آیین بیعت بانوان اصفهانی با ولایت پیش از اقامه نماز جمعه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم معنوی، جمع کثیری از بانوان از اقشار مختلف اعم از دانشجویان، طلاب، کارمندان، خانهداران و اعضای تشکلهای مردمی با حضور گسترده، بار دیگر پایبندی خود را به ارزشهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اثبات کردند.
شرکتکنندگان در این آیین، با سردادن شعارهای حمایت از نظام و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام، بر ایستادگی خود در مسیر ولایت تأکید کردند.
قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و مبدأ نهضت عظیم اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) بود که زمینهساز پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ شد.