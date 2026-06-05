به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی ۱۴ و ۱۵ خرداد در شهر اولان باتور مغولستان برگزار شد و تیم ایران صاحب ۳ نشان طلا و ۲ نشان نقره شد.

برای تیم ایران پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم و دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم به نشان طلا، محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم و محمدجواد رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم صاحب نشان نقره شدند.

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که به صورت دوره‌ای برگزار شد، پیام احمدی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر لالیت از هند را شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر داوابندی مونخ اردین از مغولستان را مغلوب کرد.

احمدی در دور سوم با نتیجه ۸ بر صفر در مقابل سومیابازار مونخزایا از مغولستان به پیروزی رسید. وی در دور چهارم با نتیجه ۹ بر صفر موحامت امین چاکر از ترکیه را شکست داد و با توجه به پیروزی در هر چهار مسابقه صاحب نشان طلا شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی وفا در دور اول با نتیجه ۷ بر ۱ ساهیل از هند را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۲ و با ضربه فنی سومیت از هند را شکست داد و راهی دور پایانی شد. احمدی وفا در دیدار نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر یو چول رو از کره شمالی را مغلوب کرد و صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود، در گروه اول محمد مهدی کشتکار با نتیجه ۹ بر صفر سونی کومار از هند را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۶ بر ۲ عرفان جرکنی دیگر نماینده کشورمان را مغلوب کرد. کشتکار در دور سوم با نتیجه ۱۰ بر ۱ ژولامان شارشنبکوف قهرمان جهان از قرقیزستان را مغلوب کرد و به عنوان سرگروه به نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر هیون وونگ چوی از کره جنوبی را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. کشتکار به علت مصدومیت قادر به کشتی گرفتن با ژولامان شارشنبکوف از قرقیزستان نشد و صاحب مدال نقره شد. عرفان جرکنی دیگر نماینده کشورمان در دور اول ۱ بر ۱ مغلوب ژولامان شارشنبکوف قهرمان جهان از قرقیزستان شد. وی با وجود پیروزی ۸ بر صفر مقابل سونی کومار از هند در دور سوم، به دلیل دو شکست، از دور رقابت‌ها حذف شد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر بورگیل توشینباتار از مغولستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر امانت سامات اولو از قرقیزستان مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد.

سهرابی در فینال با نتیجه ۸ بر ۵ محمد جواد رضایی دیگر نماینده کشورمان را مغلوب کرد و علاوه بر کسب مدال طلا، نماینده ایران در این وزن در مسابقات جهانی لقب گرفت.

محمد جواد رضایی نیز پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل سلطان استولوی از قزاقستان به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مقابل ژانتورو میرزاعلی اف از قرقیزستان به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه یافت.