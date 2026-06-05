معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: تصادف در محور هفتکل به اهواز، باعث مرگ سه نفر و مصدوم شدن چهار نفر دیگر شد.

سه کشته و چهار مصدوم در تصادف جاده هفتکل به اهواز

سه کشته و چهار مصدوم در تصادف جاده هفتکل به اهواز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن منصوری بیان کرد: در این حادثه، ۲ دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ و کوییک در محور هفتکل به اهواز، در محدوده قبر سید، با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: ۲ تیم عملیاتی به همراه آمبولانس و خودروی ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی و تثبیت صحنه حادثه، ارزیابی اولیه حادثه‌دیدگان را انجام داده و نسبت به رهاسازی مصدومان و جان‌باختگان محبوس در خودرو‌ها اقدام کردند.