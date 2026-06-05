تولید آرد در اردبیل درجهبندی میشود
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از اجرای طرح جدید تخصیص گندم بر مبنای درجهبندی کارخانههای تولید آرد از ابتدای تیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: طرح جدید تخصیص گندم بر مبنای درجهبندی کارخانههای تولید آرد، پس از دو سال بررسی کارشناسی و با مصوبه قرارگاه اقتصادی استا از ابتدای تیرماه اجرا میشود.
ودود ایرانیان افزود: در این طرح عملکرد فنی و بهداشتی کارخانههای تولید آرد استان اردبیل بر اساس شاخصهایی همچون کیفیت تولید، میزان بهرهوری، رعایت استانداردهای فنی و بهداشتی و میزان انطباق فرآیندهای تولید با معیارهای ملی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت آرد تولیدی، افزایش رقابت سالم میان واحدهای تولید آرد، بهینهسازی فرآیندهای تولید و تأمین آرد سالم و باکیفیت برای مصرفکنندگان عنوان کرد و گفت: حمایتها، سیاستگذاریها و نحوه تخصیص گندم در آینده هم متناسب با رتبه هر واحد تولیدی انجام میشود.
بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ واحد نانوایی در استان اردبیل فعال است که از میان آنها هزار و ۷۹۸ واحد از آرد نوع اول و ۷۷۲ واحد از آرد نوع دوم استفاده میکنند؛ همچنین افزون بر ۱۴۰ واحد به صورت آزادپز هستند و هر ماه به طور میانگین حدود ۱۶ هزار تن آرد بین نانواییهای استان توزیع میشود.