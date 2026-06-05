به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه نقده ضمن سفارش به تقوای الهی، با اشاره به اهمیت اخلاص در اعتقاد و عمل افزود: در طول تاریخ حتی در بین بزرگان نیز بسیار مشهود بوده که افراد بخاطر منافع شخصی با برخی افراد همنشینی داشته‌اند.

حجت الاسلام حسین فصیح نیا با اشاره به قضیه مباهله تصریح کرد: مباهله که در میان اقوام و ادیان مختلف وجود داشته است درزمان پیامبر به کار گرفته شد که مسیحیان استدلال‌های او را بر دین اسلام و پذیرش آن قبول نکردند و در برابر آن تعصب و لجاجت به خرج دادند .

وی افزود: در آیه ۶۱ سوره آل عمران که به مباهله اشاره شده است، پیامبر اسلام در روز موعود با حضور علی، فاطمه، حسن و حسین (علیهم السلام) در برابر مسیحیان ایستاد و آنها با دیدن چهره‌های نورانی آنان شکست را پذیرفتند که همین امر مسلمانان را صاحب الگویی مناسب و قابل افتخار کرده است.

امام جمعه نقده با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در خصوص عید غدیر و سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام ره، افزود: غدیر روز امامت و ولایت بود و امیرالمومنین تا زمان شهادت با تمام وجود خود در خدمت مکتب دین اسلام بودند و حتی رهبر شهیدمان نیز با تبعیت از امام ره، ادامه دهنده و الگوی پیروی از امیرالمومنین بودند.

حجت الاسلام حسین فصیح نیا ادامه داد: در پیام مقام معظم رهبری آمده که دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف هستند، یکی تاب آوری مردم و مبعوث شدن مردم که دشمنان این اتفاق مهم را نمی‌خواهند و دوم مسئولین که باید با دشمن شناسی و زمان شناسی در خدمت مردم باشند تا با خطای مسئولیتی از مردم غافل نشوند و مردم با مکتب شناسی در خدمت دین و نظام باشند و صراحتا چند مورد به حضور مردم در تمامی صحنه‌ها اشاره داشته‌اند.

اشاره به شهدای ۱۵ خرداد و روز شهادت میثم تمار و مسائل روز از دیگر بحث‌های خطبه‌های نماز جمعه نقده بود.