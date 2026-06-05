در گرامیداشت عید سعید غدیر خم، ایستگاه‌های صلواتی در نقاط مختلف میاندوآب برپا و کیک ۵ متری غدیر در میان مردم توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با جشن‌های عید سعید غدیر خم، ایستگاه‌های صلواتی در نقاط مختلف میاندوآب برپا شد و کیک ۵ متری غدیر نیز در میان مردم جانفدای همیشه در صحنه توزیع شد.

در راستای گرامیداشت عید ولایت و امامت، ده‌ها ایستگاه صلواتی با مشارکت هیئات مذهبی، گروه‌های مردمی و جوانان در سطح شهر میاندوآب برپا شد و با توزیع شربت، شیرینی و نذورات از شهروندان پذیرایی به عمل آمد.

در حاشیه این جشن مردمی، کیک ۵ متری غدیر نیز میان تجمع کنندگان مردمی که هر شب کف خیابان هستند توزیع شد.

این برنامه با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ غدیر و تقویت روحیه همدلی و مشارکت مردمی برگزار شد.