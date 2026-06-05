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آیت الله سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم با اشاره به واقعه مباهله و تسلیم شدن مسیحیان نجران در برابر حقانیت اسلام گفت: همانگونه که نجرانیان در نهایت تن به پرداخت جزیه دادند، امروز نیز مستکبران و اسلامستیزان باید هزینه عبور از تنگه هرمز را بپردازند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله سید محمد سعیدی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم، تنگه هرمز را اهرم بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات دشمن دانست و با اشاره به واقعه مباهله و تسلیم شدن مسیحیان نجران در برابر حقانیت اسلام گفت: همانگونه که نجرانیان در نهایت تن به پرداخت جزیه دادند، امروز نیز مستکبران و اسلامستیزان باید هزینه عبور از تنگه هرمز را بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز همچون صدر اسلام، جریانهای اسلامستیز و قدرتهای استکباری در برابر نور اسلام و جبهه مقاومت شکست خواهند خورد.
امام جمعه قم در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، درباره جنگ ترکیبی دشمن، گفت: رهبر انقلاب با تبیین دقیق نقشههای دشمن، دو نقطه حساس و راهبردی یعنی تابآوری مردم و دستگاه محاسباتی مسئولان را محور اصلی طراحیهای دشمن معرفی کردند.
آیت الله سعیدی افزود: تابآوری مردم به معنای حفظ امید، صبر، حضور اجتماعی و مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، روانی و رسانهای است و دشمن تلاش میکند با ایجاد یأس و ناامیدی این سرمایه بزرگ را تضعیف کند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه محاسباتی مسئولان نیز هدف دیگر دشمن است و آنان میکوشند با بزرگنمایی تهدیدها، کوچکنمایی فرصتها و القای محاسبات غلط، تصمیمگیریهای کشور را دچار اختلال کنند.
امام جمعه قم با اشاره به راهکارهای ارائهشده از سوی رهبر معظم انقلاب برای خنثیسازی این توطئهها، مقاومت، بصیرت، تشخیص شایعه از واقعیت، وحدت امت اسلامی، تقویت انسجام در دستگاههای اجرایی، حضور میدانی مسئولان و عمل به تکلیف الهی را از مهمترین راهبردهای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن برشمرد.
وی با اشاره به تقارن عید غدیر با حوادث اخیر منطقه و شهادت جمعی از فرماندهان و مدافعان جبهه مقاومت، غدیر را پایگاه امن مستضعفان جهان دانست و گفت: ملت ایران همانگونه که در غدیر با ولایت بیعت کرده است، امروز نیز با ولیفقیه و رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان میکند و تا تحقق کامل آرمانهای انقلاب اسلامی در این مسیر خواهد ایستاد.
آیت الله سعیدی با بیان اینکه ولایت در عرصه عمل و میدان تحقق مییابد افزود: مردم ایران در روزهای اخیر بار دیگر با حضور و حمایت خود نشان دادند که در دفاع از انقلاب، نظام اسلامی و رهبری ثابتقدم هستند.
وی همچنین با اشاره به سالروز قیام ۱۵ خرداد، این روز را نماد آغاز حرکت بزرگ ملت ایران از دل بنبستها دانست و تأکید کرد: پیام ۱۵ خرداد برای امروز کشور، مدیریت هوشمندانه بحرانها و عبور از دشواریها با تکیه بر ایمان، مردم و رهبری است.
آیتالله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرارسیدن میلاد حضرت امام موسی کاظم (ع)، به ویژگی برجسته آن حضرت در کنترل خشم و تبدیل آن به رفتارهای سازنده اشاره کرد و گفت: قرآن کریم فروبردن خشم و تبدیل آن به احسان را از ویژگیهای اهل تقوا معرفی میکند و جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به صبر، بصیرت و اخلاق کاظمی نیاز دارد.
امام جمعه قم در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله سیدمحمدرضا سعیدی، این شهید را نماد مبارزه با نفوذ و سلطه بیگانگان دانست و گفت: شهید سعیدی، مجاهدی بصیر و تبیینگر بود که در راه مقابله با استکبار و دفاع از اسلام ناب محمدی به شهادت رسید و نام و یاد او همچنان الهامبخش نسلهای انقلاب اسلامی است.