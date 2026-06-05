به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز دوم مسابقات آب‌های آرام کمتر از ۲۳ سال و جوانان و پاراکانو قهرمانی آسیا با رقابت قایقرانان کشورمان در ترکستان قزاقستان ادامه دارد.

مریم آقایی در فینال کایاک یکنفره ۲۰۰ متر بانوان جوانان با حریفانی از قزاقستان، کره، چین‌تایپه، تایلند، ماکائو، قرقیزستان و ازبکستان رقابت کرد و در پایان با کسب رکورد ۴۶.۲۹۷ ثانیه سوم و صاحب مدال برنز شد. در این رقابت ورزشکاران قزاقستان و ازبکستان اول و دوم شدند.

این مسابقات با رقابت نمایندگان کشورمان در ترکستان قزاقستان در حال برگزاری است.