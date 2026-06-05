خطیب نماز جمعه اهواز گفت : همچنان نیازمند حضور پررنگ، هوشمندانه و انقلابی مردم ولایتمدار در میدان‌های مختلف هستیم تا نقشه‌های شوم دشمنان خنثی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز، با تاکید بر ضرورت تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: همچنان نیازمند حضور پررنگ، هوشمندانه و انقلابی مردم ولایتمدار در میدان‌های مختلف هستیم تا نقشه‌های شوم دشمنان خنثی شود.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید رهبر شهید انقلاب، افزود: ستاد‌های ویژه‌ای در سطح استان و شهرستان‌ها برای این منظور تشکیل شده و از مردم شریف خوزستان انتظار می‌رود خود را برای خلق حماسه‌ای باشکوه آماده کنند.

خطیب جمعه اهواز با تاکید بر پیوند ناگسستنی میان ایران و لبنان، تصریح کرد: لبنان خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است؛ دشمن باید بداند که برقراری آرامش در منطقه تنها در سایه عقب‌نشینی از حملات علیه حزب‌الله میسر است.

وی با اشاره به میراث شهید سیدحسن نصرالله گفت: سید مقاومت، زیرساخت‌های مستحکمی برای تقویت حزب‌الله فراهم کرده و اکنون دست برتر با رزمندگان این جبهه است که آمادگی کامل برای عقب راندن رژیم صهیونیستی را دارند؛ اگر بخش‌هایی از لبنان نیز در مقطعی تحت فشار قرار داشت، مقابل آن ارتش لبنان ایستاده است، نه حزب‌الله لبنان که با صلابت به راه خود ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «تنگه هرمز هیچ‌گاه به دست دشمن نخواهد افتاد»، تاکید کرد: نیرو‌های مسلح ما با آمادگی کامل، هرگونه تجاوز دشمن را با قاطعیت پاسخ خواهند داد؛ مین‌گذاری و دریافت عوارض در این تنگه نیز اقدامی در جهت حفظ امنیت پایدار منطقه است.

وی با خطاب قرار دادن کشور‌های منطقه یادآور شد: کشور‌های همسایه نباید فریب قدرت پوشالی آمریکا را بخورند؛ چرا که آمریکا نه‌تنها نتوانسته امنیت ایجاد کند، بلکه راه‌های رسیدن به امنیت پایدار، اتحاد و همدلی کشور‌های منطقه را نیز خدشه‌دار می‌کند.

امام جمعه اهواز با بیان اینکه سردمداران کاخ سفید به شکست خود در این جنگ اذعان دارند، خاطرنشان کرد: دیپلمات‌های ما امروز با روحیه‌ای جهادی و سردارگونه در میدان مذاکره حضور دارند و حتی یک گام عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: بازگرداندن اموال به سرقت رفته ایران، نخستین مطالبه جدی ما از دشمن است و تا تحقق مطالبات به‌حق کشورمان، هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد بیان کرد: به دشمن هشدار می‌دهیم در صورت کوچک‌ترین تجاوز به خاک لبنان، دوران گفت‌و‌گو و مذاکره به پایان می‌رسد.

وی همچنین با بیان اینکه دشمن اکنون جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته است، از مردم خواست نسبت به هویت و ماهیت اخبار و تبلیغات دشمن هوشیار باشند.

امام جمعه اهواز در پایان با اشاره به چالش‌های حوزه انرژی، خواستار همکاری بیشتر مردم در زمینه صرفه‌جویی در مصرف برق شد و گفت: انتظار می‌رود مساجد، حسینیه‌ها و ادارات دولتی، خارج از ساعات اداری و زمان برپایی نماز، از روشن نگه داشتن وسایل سرمایشی خودداری کنند تا شاهد پایداری شبکه برق برای عموم مردم باشیم.